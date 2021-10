GALERII | Tallinnas on avatud neli Covid-19 nõustamis- ja vaktsineerimispunkti 

Punktid on avatud Nõmmel ja Põhja-Tallinnas 20.-26. oktoobril iga päev kell 10-17. Haaberstis Maxima XXX parklas on telk avatud tööpäeviti kell 12-19 ning nädalavahetusel kell 10-15; Keskturu juures on telk avatud tööpäevadel kell 9-16 ja nädalavahetusel kell 9-15.