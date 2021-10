LUGEJA ON MURES: kui tihti ja mitu korda võib vahetada perearsti? 

„Perearsti vahetamise peamiseks põhjuseks on inimese elukoha vahetus, kui perearsti vastuvõtukoht ei asu enam inimese elukohaga samas omavalitsusüksuses. Uue perearsti valimisel tuleb arvestada tema olemasolevate patsientide arvu (valides väiksema nimistuga perearst) ning perearsti vastuvõtukoha ja inimese elukoha aadressi. Seadus ei reguleeri, kui tihti võib perearsti vahetada ehk selleks piiranguid pole.

Tasub teada, et perearst teavitab avalduse esitajat kirjalikult seitsme tööpäeva jooksul ja keeldumise korral märgib ära ka põhjuse. Selleks võib olla, et patsiendi rahvastikuregistri elukoha aadress ei ole perearsti teeninduspiirkonnas või nimistu on ületanud talle määratud piirsuuruse.“