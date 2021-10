HÄIRIV KÖHA? Nendel juhtudel peaks võtma arstiga ühendust 

Köha võib olla äge, alaäge või krooniline. Jaotus tekib vastavalt sellele, kui kaua köha kestnud on. Äge köha on kestnud alla kolme nädala, alaäge kolm kuni kaheksa nädalat ning krooniliseks võib köha nimetada siis, kui see on kestnud üle kahe kuu. Köha kestust on oluline jälgida, kuna see võib anda vihjeid köha põhjuste ja võimalike raviviiside kohta. Arstile peaks pöörduma siis, kui köha on kestnud kauem kui neli-viis nädalat või kui äge köha on alla üheaastasel lapsel.“