Mario Kadastik: oleme täielikust haiglakriisist 3–4 nädala kaugusel 

Kindlasti on palju neid, kes arvavad, et aga las neil olla see vaba tahe ja las siis viirus püüab nad kinni, kui püüab. Meil on täna vaktsineerimata ca 390 000 inimest erinevates vanusegruppides. Kui võtta septembri numbrid aluseks igas vanusegrupis ja vaadata haiglasse jõudmise määrasid, siis jõuaks kokku ca 31 500 inimest haiglasse, neist kolmandik 80+ ning suremus oleks pea 5800 inimest. Kui võtta haiglavõimsuse võimekuseks ca 600 ning keskmiseks haiglas olemise ajaks 10 päeva, siis tähendab see ühtlast haigla ülikõrget koormatust üle 500 päeva ehk pea poolteist aastat. See ei ole ratsionaalselt võimalik, ehk haiglasüsteemi katki minek ja sellega kaasuvad tagajärjed tuleks igal juhul. Seega vaktsineerimatus omab selget ja intensiivset mõju haiglasüsteemi võimekusele.

Siinkohal tahakski aru saada, et miks on meil tekkinud selline polariseerumine ühiskonnas? Informatsiooni vaktsiinide vastu levitavad kümned ja sajad inimesed, väidetavate probleemide, vandenõude ja murede kohta, kuigi neid igal võimalusel teadlaskond ümber lükkab. Mis see agenda seda teha on, ma aru ei saa, aga tulemus sellel on selge, tänaseks on meil kolmandik elanikkonda vaktsineerimata ning selle baasil areneb järjest välja tohutu haiglakriis. Põhiargumendid nagu oleks vaktsiinid eksperimentaalsed: neid on testitud ja kontrollitud põhjalikult, neid on doseeritud miljarditele ja on vägagi hea ülevaade kõrvaltoimetest. Nagu oleks räiged kõrvaltoimed: no ei ole, ravimiamet peab seda statistikat oma lehel ja iga kord kui käin vaatamas, on see endiselt hõre, peamiselt kerge palavik, käevalu jms elementaarsed asjad. On olnud vist mõni hospitaliseerimise vajadus ja võib-olla mõned surmad, kuigi nende puhul primaarselt on otsus, et ei saa välistada seost, aga pole ka kindel, et oli.

Samal ajal on meil selgelt teada, et 4x vähem inimesi, kes on läbi põdenud, on üle tuhande surma ja kümme tuhat inimest haiglas olnud. Seega on vaktsineerimine tuhat korda turvalisem vähemalt kui haiguse läbi põdemine. Loodan, et ravimiamet või sotsiaalministeerium peagi teevad otsese võrdluse kõrvaltoimetest vaktsiini ja haiguse põdemise vahele. Meil on see statistika ju olemas, ehk aitab see näha, kui suur ja dramaatiline on see vahe ja kui räige on läbipõdemine.

Üks tavapärane kommentaar, mida kuulen, on see, et ka vaktsineeritud ju nakatuvad ja see on muutunud veelgi prevalentsemaks nüüd, kus paljudel on vaktsiini teisest doosist möödas pool aastat. Tõepoolest, organismis antikehade arv väheneb ja kuigi rakumälu säilib, siis tõenäosus nakatuda on olemas. Sellegipoolest nakatumise järgselt antikehade tootmine aktiveeritakse ja viirus surutakse ruttu maha. Tulemuseks on madalam edasi nakatamise tõenäosus ning üldjuhul hoiab ka peale poolt aastat vaktsiin ära endiselt raskel kujul põdemise. Et seda siiski tõhustada, on mõistlik teha tõhustusdoose ning eriti nendel, kellel on keskmisest kõrgem tõenäosus viirusega kokku puutuda. Seetõttu ka otsus alustada tõhustusdoosidega valitsuse poolt ja soovitan soojalt, kui juba sellesse perioodi jõuate, see tõhustusdoos endale hankida.

Minu soovitus oleks, et ärge kuulake suvalisi interneti „tarkasid“, kes jagavad teiste nende „tarkade“ infot, mida tihti on ka suhteliselt lihtne ümber lükata. Aga isegi kui te seda ei taha võtta tõsiselt, siis vaktsineerimine on elimineerinud maailmas väga palju raskeid haiguseid, ravimite kõrvaltoimeid on alati ja keskmine inimene ei küsi näiteks, mis on ibuprofeni kõrvaltoimed (üldiselt hullemad ja tihedamini esinevad kui Covid vaktsiinide omad). Palun minge ja vaktsineerige. Isegi esimese doosi järel ca kolm nädalat hiljem on arvestatav kaitse olemas ning Moderna puhul saate teise doosi juba nelja nädalaga ning olete tugevalt kaitstud.

Aga mis siis saab, kui siiski seda vaktsineerimist ei tehta? Mis on see päris probleem, kui inimesed väidetava oma vaba tahte realiseerivad ja ei vaktsineeri? Meil on täna sadu tuhandeid inimesi, kes pole vaktsineeritud. Nende seas kümneid ja kümneid tuhandeid riskigrupi esindajaid. See on nii suur populatsioon ja nad paiknevad kõikjal ühiskonnakihtides, et viiruse levik jõuab nendeni ühtlaselt vastavalt levimuse kasvule. Seega saame oma prognoosiga ennustada, kuhu haiglaravi jõuab, seda „rahva otsa saamist“ ei ole oodata veel sel hooajal naturaalselt (teise laine järel on ca 15-20% antikehadega, seega „jagub“ ka kolmanda laine jaoks piisavalt vaktsineerimata inimesi). Seega keskmise stsenaariumi alusel jõuame me 600-700 haiglas viibijani novembris. Kas see on teisel või neljandal nädalal, ei oma sügavat sisulist vahet. Taas jõuavad meieni uudised sellest, kuidas kiirabiautod peavad ootama haiglate ees Covid-patsientidega, et keegi eelnev eest ära sureks ja saaks uue patsiendi sisse võtta. Plaaniline ravi on peatatud ning tuhanded inimesed istuvad kodus ärevuses, et kas nende puusaoperatsioon juhtub see või järgmine aasta, kas sapipõie lõikus ootab või lähevad nad erakorralise meditsiini kaudu ning kas siis on enam midagi teha või on viimaste päevade lugemine.

Kui nüüd oleme selles olukorras, siis kas see tuleb tuttav ette? See on olukord, mis meil oli märtsis ning mis meist lõunas on täna (nende nakatumine läks meist mööda mõnda aega tagasi ja nad on meist nädalaid-kaks ees tempos). Lätis on juba antud soovitus tuletada meelde elementaarne meditsiin, kuna EMO-sse ei pruugi olla võimalik minna varsti enam. See tähendab, et see noor pere, kes satub avariisse ning vajab kiirelt elu päästmist, ei saa seda, kuna kõik kiirabiautod on täis Covid-patsiente. Isegi kui kiirabi jõuab, ei pruugi olla ühtegi vaba operatsioonisaali või tuleb viia patsiente teise Eesti otsa. Kas me tahame olukorda, kus pimesoole lõhkemine öösel viib päris tugeva mürgistuse ja eluohtliku seisundini, sest pole kedagi appi kutsuda opereerima? See tähendab, et haiglaravi käest mineku korral hakkavad kannatama absoluutselt kõik, kes mingilgi moel haiglaravi vajavad.