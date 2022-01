TEADLANE SELGITAB: kas koroonasse haigestub kõikide veregruppide inimesi?

„Jah, kõikide veregruppidega inimestel on risk jääda koroonasse,“ selgitab Erik Abner, funktsionaalse genoomika teadur. „On küll täheldatud natuke väiksemat riski 0-veregrupiga inimestel, kuid see on pigem statistiline nähtus ja tavameditsiinis see meid veel aidata ei saa. Kindlasti ei soovita ma 0-grupiga inimestel selle pärast lohakamaks minna. Samuti pole me praeguse seisuga tuvastanud veel ühtegi üksikut geenivarianti, mis kaitseks tõhusalt SARS-CoV-2-ga nakatumise eest.“