RASKE VALIK: kas köha võtab kõige paremini ära siirup, tablett või imemistablett? 

Lastele sobivad köha leevenduseks siirupid või lahustuvad tabletid, sest neil raskem tabletti alla neelata. Foto: Vida Press

Köha tekib siis, kui hingamisteedes olevad närvid on põletiku või allergia tõttu ärritunud. Köha tekkepõhjuseid võib olla mitu, aga sageli on see lihtsalt külmetushaiguse sümptom, mis vajab leevendamist. Kas köha vastu aitab kõige paremini siirup, tablett või imemistablett?