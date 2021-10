MEEST SÕNAST? Tanel Kiik lubas, et on valmis tagasi astuma, kui plaaniline ravi haiglates katkeb. Tagasi ta siiski ei astu: „Ma tunnen, et kriisi lahendamine on hetkel pooleli ja poole pealt kõrvale astumine oleks vastutustundetu.“

Tervise- ja tööminister ning koroonakriisi kapten Tanel Kiik sõnas eelmisel nädalal antud intervjuus, et peab enda vastutuseks, et haiglaravi toimepidavus ja plaaniline ravi oleks tagatud. Kiik lubas, et me ei jõua olukorrani, kus need tagatud ei ole. Terviseamet teatas aga reedel, et haiglate koormus on nii suur, et esmaspäevast tagatakse vaid erakorralise ja vältimatu abi andmine. Kas Kiik peab oma sõnast kinni ja astub ministrikohalt tagasi?