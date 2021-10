Eesti arstkonna sõnum: vaktsineerige!  

„Raske on intensiivravis olevatest Covid-19 haigetest valida, keda ravida, keda mitte. Intensiivravisse jõuavad praktiliselt ainult vaktsineerimata patsiendid,“ ütles arstide liidu president, Tartu intensiivravi arst Jaan Sütt.

Ka plaanilisest ravist ilma jäämine on inimeste jaoks ebaõiglane ja nende tervis võib seda oodates pöördumatult halveneda. Tänaseks oleme jõudnud olukorda, kus õed, hooldajad ja arstid on kurnatud ja spetsialiste ei jätku.

Täna on igal Eesti inimesel ligipääs vaktsiinile. Parim nõustaja vaktsineerimise korraldamisel on teie perearst. Vaktsineerima jõudmisel saab teid aidata valla- või linnavalitsuse sotsiaaltöötaja. Ärge jätke end ilma võimalusest see kriis üle elada!