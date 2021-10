Professor Marje Oona parandab poliitikust Martin Helme ravisoovitusi: ivermektiini tarvitamisest covid-19 korral kasu ei ole 

„Mingis mõttes on ivermektiin nagu lakmuspaber, mis näitab kätte praeguse teaduslikuks peetavate artiklite publitseerimise nõrgad kohad. Sest ausalt öeldes on võimalik „teadusartikli“ pähe igasugust jama üles laadida preprint serveritesse ja väga nõrku artikleid on võimalik ära avaldada nõrkades ajakirjades (rääkimata predatory ajakirjadest), ja omakorda – kui see juba on veebi jõudnud, võib see saada tohutu leviku ja mõju,“ soovitab Oona tutvuda järgmise lingiga: https://ebm.bmj.com/.../early/2021/05/26/bmjebm-2021-111678 https://www.theatlantic.com/.../ivermectin.../620473/

„Aga ivermektiini enda juurde tagasi minnes – tegemist on tegelikult väga hea parasiitide vastase ravimiga, mida kasutatakse veterinaarmeditsiinis. Ivermektiini kasutatakse ka inimestel, eelkõige troopilistes piirkondades parasitaarhaiguste ravis. Tavaliselt on siis ravikuuriks ühekordne ravimi annus (vastavalt kehakaalule) ning ravi võib korrata mingi teatud aja möödudes (nt pool aastat),“ kiidab tohter ravimi mõju parasiitide vastu.

„Ivermektiin on parasitaarhaiguste ravis tõhus ja suhteliselt ohutu, kuid loomulikult on igal ravimil kõrvaltoimed. Ivermektiini nn covid-19 protokollides aga soovitatakse suuri annuseid, pikemaajalist ravi või koguni regulaarset ravimi võtmist ja sellel muidugi ongi kõrvaltoimed, nii seedetrakti nähud, kesknärvisüsteemi häired kui ka nägemishäired. Ivermektiini kasutus on kaasa toonud mürgistusi, nt https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMc2114907... , samuti on ivermektiinil võimalik mõju raseduse kulule ja loote arenguanomaaliate tekkele https://www.sciencedirect.com/.../pii/S2214109X1930453X...,“ toob Oona kurbi näiteid ravimi kõrvalmõjudest.

„Ivermektiini kasutus sai alguse ühest katseklaasiuuringust, kus katseklaasis olevale covid-19 viiruskultuurile väga suures kontsentratsioonis ivermektiini lahus avaldas pärssivat mõju. See kontsentratsioon on aga ca 100-250 korda suurem, kui võimalik saavutada inimese organismis raviks lubatud annustega ja kümneid kord suurem, kui farmakokineetiliselt üleüldse on võimalik inimorganismis saavutada,“ viitab Oona sellele lingile: https://bpspubs.onlinelibrary.wiley.com/.../10.../bcp.14476 https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32378737/

„Teatud mittespetsiifiline ivermektiini mõju covid-19 korral ei ole veel päriselt välistatud, kuigi senised enam-vähem korralikud uuringud on andnud negatiivsed tulemused, aga osa uuringuid on veel käimas. Midagi põrutavat aga sealtki esialgsetel andmetel kahjuks oodata ei ole,“ ei anna perearst suurt lootust, et praegune olukord koroonaviiruse ja ivermektiini vahel muutuda võiks.