KOROONA PITSITAB KA ELUNDISIIRDAMISI: „Mida rohkem on intensiivravi osakondades Covid-19 patsiente, seda piiratumad on võimalused teiste raviks.“

KOROONA MÕJU: Ka elundidoonorlus ja -siirdamine sõltuvad otseselt sellest, kas jagub personali ja intensiivravikohti. (Pilt on illustratiivne) Foto: Vida Press

Eestis on elundisiirdamise ootelehel 67 inimest. Mis neist saab, kui meditsiin on kriisiolukorras ja plaaniline ravi on kinni? „Elundidoonorlus ja -siirdamised on valdavalt erakorralised tegevused, v. a. elusdoonoriga neerusiirdamised,“ selgitab Tartu ülikooli kliinikumi transplantatsioonikeskuse direktor Virge Pall. Olukord on siiski keeruline, sest ka seda valdkonda mõjutab personali ja intensiivravikohtade nappus.