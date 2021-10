HAIGUS VÕIB SAABUDA VARAKULT: pereõed soovitavad teha kiiremas korras gripivastane kaitsesüst  

Viiruse levik oli mahasurutud, mis tähendab, et ühtlasi langes ka gripivastane immuunsusfoon. Prognooside kohaselt tuleb gripp see hooaeg tagasi tavapärasest varakumalt ja tugevamini ehk oodata on teistsuguse ajastuse ja intensiivsuse lainega ebatüüpilist gripihooaega. Seetõttu on eriti oluline ennast gripi vastu vaktsineerida.

Tähelepanu on olnud pikalt COVID-19-ga seotud teemadel ja vaktsineerimisel, kuid oleme unustanud, et peale koroonaviiruse kimbutavad inimesi ka teised ohtlikud viirused.

Pereõed soovitavad ennast tungivalt vaktsineerida nii gripi kui ka COVID-19 vastu ja meeles pidada, et igale viirusele vastab oma vaktsiin. Sellest tulenevalt on täiesti ohutu samaaegselt manustada gripivaktsiini ja koroonavaktsiini. Võimalik on põdeda ka mõlemat haigust korraga. Kui ühest või teistest viirusest on immuunsüsteem nõrgenenud, on tõenäolisem, et korjame üles ka teise.