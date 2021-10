Terviseameti prognoos: haiglavõimekuse kriitiline piir jõuab kätte juba järgmisel nädalal 

Foto: Terviseamet

Mureks pole mitte voodikohtade arv, mida saaks juurde teha, vaid juba pikemat aega ületunde teinud tervishoiutöötajate ülekoormatus. Lääne-Tallinna keskhaigla juhatuse esimees Arkadi Popov ütles möödunud nädalal saates „Ringvaade“, et haiglad peatavad järjest plaanilist ravi, kuid eriarstid ja meditsiiniõed soovivad üha vähem minna oma erialalt uuesti tööle koroonaosakondadesse. „Me praegu puutusime sellega kokku päris tõsiselt. Kui pidime komplekteerima personaliga meie COVID-osakondi, siis järjest ja järjest inimesed, kes peaksid minema COVID-osakondadesse, kas ütlevad ära, kirjutavad lahkumisavaldusi või lihtsalt ütlevad, et see ei ole õiglane, miks meie peame seda tegema.“