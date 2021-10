VIDEO | Terviseamet: 29. oktoobrist tuleb kõikides meelelahutusasutustes kanda maski, piirangute eirajaid karistatakse

Tago Trei ütles, et suu ja nina tuleb katta kaitsemaskiga. Kohustusest vabastab üksnes meditsiiniasutuse poolt väljastatud tõend. Kontrollitakse, kas Covid-tõendi kontrolli kohustusega ettevõtted täidavad seda kohustust. Läinud nädalal kontrolliti 1000 asutust, 5 suhtes alustati menetlust. Ei ole vabandus, et kontrollijatel pole vahendeid, sest kontroll.digilugu.ee on kõigile kättesaadav.

Küsiti, kuidas hakkab välja nägema koolivaheajajärgselt õpilaste masstestimine. Kiik selgitas, et kasutama hakatakse kiirteste. Kiik ei näinud probleemi selles, et Tallinnas jäävad koolid pärast vaheaega nädalaks osaliselt distantsõppele. Kui haigusnäitajad on kõrged, siis mõnel pool on selline lähenemine mõistlik.

Küsiti, et kui terviseameti prognoosi järgi ületatakse paari nädala pärast haiglate võimekus, siis miks ei reageeritud varem. Kiik ütles, et valitsus on juba astunud samme ja astub sel nädalal uusi samme, et katkestada nakkusahelaid ja tõsta vaktsineeritust. Kokku on lepitud ka lisaraha eraldamine haiglate COVID-osakondadele. Sihiks on, et me ei jõuagi 700+ patsiendini haiglates.