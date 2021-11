MÕNI EI TEAGI, ET ON HAIGE! Töötervishoiuõde: „On juhuseid, kus oleme inimese pidanud saatma kohe edasi EMOsse."

Foto: HENDRIK OSULA

„Kui ma enne töötervishoidu tööle tulemist arvasin, et eakamad inimesed on kehvema tervisega ja vajavad rohkem tervishoiusüsteemi abi, siis rohkem kui kolm aastat töötervishoiuõena töötades olen märganud, et pigem on tervisega probleeme noortel,“ kõneleb Serli Raudseping. Mis hädad meie inimesi vaevavad ja kas nad võtavad ka soovitusi kuulda?