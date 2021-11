SOBIB KA SEENIORILE! Maanda stressi selle naljaka vahendi abil 

Õigupoolest töötatigi see välja stressivastase vahendina. Silikoonist mänguasi koosneb mullidest. Lükka mull lõpuni sisse, kuni see teisel pool välja hüppab. Kui mullikilega saavad mullid mingil hetkel otsa ja järele jääb vaid kiletükk, on Pop-it lõputu. Mullid surutakse kokku, seejärel pööratakse mänguasi ümber ja vajutatakse edasi. Surumisel tekkival plõksuval helil on rahustav toime, lisaks aitab sõrmitsemine koguda mõtteid ja arendada peenmotoorikat.