Koroonapasside nõue pani Soomes noored vaktsineerima 

Covid-19 pandeemia olukord on põhjanaabrite juures viimase paari nädala jooksul stabiliseerunud, teatas Soome terviseministeerium. Neljapäevasel pressikonverentsil hoiatati aga, et riigis on regionaalselt suured erinevused nii nakatumises, vaktsineerimises kui hospitaliseerimises.

Soomes on märgata vaktsineerimise kasvu ka 12-15aastaste seas – see tuleneb ilmselt reisimissoovist sügisesel koolivaheajal.

Soome terviseministeerium teatas, et vaktsineerimise määr üle 12aastate seas on praeguseks 77,5 %. Valitsus soovis 80% elanikkonna vaktsineerimishõlmatuse saavutada oktoobri lõpuks, kuid hetkel tundub, et see eesmärk saavutatakse pigem novembri alguseks.