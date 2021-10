Tartu Ülikooli uuring tõestas: probiootilised puhastusvahendid võitlevad efektiivselt viiruste vastu! 

Nii mõnigi inimene nendiks, et tema juba puhastab kodus erinevaid pindasid tavaliste puhastus- või desinfitseerimisvahenditega. Kui võrrelda tavadesoainet ja toimivat probiootilist toodet, siis esimeseks erinevuseks on toimeaeg. Tavalised biotsiididel põhinevad desovahendid annavad pindadele kaitse reeglina vaid umbes 30 minutiks, samas probiootiliste spoorbakteritega toode säilitab toime mõneks päevaks.

Tavaline desovahend tapab pindadel kõik mikroorganismid, luues sinna kihi surnud orgaanikast, mis mõne aja pärast on heaks toiduks järgmistele. Kui pindu ei puhastata desotamise vahel korralikult (mida paraku väga tihti ka ei tehta), siis tekitatakse pindadele kiht-kihi haaval korralik biokile, mille all saavad paljuneda erinevad kahjulikud mikroobid. Probiootilised vahendid seevastu lagundavad ka juba tekkinud biokile ning loovad pindadele kaitsva kihi nii-öelda headest bakteritest. Erinevate kahjulike mikroobide kasv neil pindadel blokeeritakse, samuti nõrgeneb neile sattunud viirusosakeste levimisvõime. Oluline on ka tõik, et probiootilised tooted ei ole kahjulikud nahale ega hingamisteedele ning ei tee loomadele liiga.

Muuseas, probiootiliste vahenditega võiks aeg-ajalt pihustada üle ka korduvkasutatavad maskid, mida tihtipeale piisavalt korralikult ei puhastata. Tänu probiootilistele vahenditele saavad nad tagasi oma kaitsevõime.

Kui populaarsed on täna probiootilised tooted?

Kuigi probiootilised vahendid jõuavad järjest enamate inimeste kodudesse, on siiski pikk tee minna. Kuna meetod on kogu maailmas veel suhteliselt uus (tõsisem arendustöö on kestnud vaid umbes 15 aastat), siis mõistagi on suurtootmine antud valdkonnas endiselt orienteeritud mikroorganisme laustapvatele traditsioonilistele toodetele. See on kindlasti ka üheks heaoluühiskondade inimeste järsult kasvanud allergiate põhjustajaks.

Tappes valimatult mikroobe enda ümber, tapame alati ka veidi iseennast. Samas ei õnnestu tavakeemiaga meil tappa kunagi kõiki kahjulikke mikroorganisme. Kasutades looduslikke meile neutraalseid baktereid on võimalik tavakeemiaga hävitatud bioomi taastada ning luua ka urbaniseerunud inimestele loomulik naturaalne kaitse. Kolides linnadesse jäid paljud head looduslikud bakterid meist maha. Võtkem nad uuesti appi! Ka laborikatsed näitavad, et neil on meile palju pakkuda ning et nad on täiesti ohutud.

