KAS LOOTUSKIIR JUBA PAISTAB? Kiirendatult on hindamisel mitu koroonaravimit,  hinnang on antud ka ivermektiini kohta 

Suvi sõnul on arenduses väga erinevaid ravimeid, millel on ka erinev toimemehhanism, aga see ei tähenda, et ravimite tulekuga pole enam vaja vaktsineerida. „Ainus viis haigust tõhusalt ennetada on vaktsineerida,“ kinnitab Suvi. Koroonaravimeid saab kasutada siis, kui inimene on juba kokku puutunud ja nakatunud viirusega või haigestunud. „Tuleb meeles hoida, et Covid-19 ravimiseks mõeldud ravimitel võib samuti olla kõrvaltoimeid,“ ütleb Suvi.