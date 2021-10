TAHAD ROHKEM VABADUSI? Professor Toivo Maimets: „Me oleme 150 000 inimese vaktsineerimise kaugusel kõigi piirangute kaotamisest.“ 

Soovitus ennast vaktsineerida kõlab pidevalt nagu katkiselt plaadimängijalt, kuid meil pole õigust seda plaati ka maha võtta, kui see päästab elusid. Kui palju on Tartu ülikooli professor Toivo Maimets oma teadlaskarjääri jooksul puutunud kokku uskumuste ja eelarvamustega, mis on ohuks inimeste elule ja tervisele?