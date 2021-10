KAS SA TAHAD SEDA ÜLDSE TEADA? Õde kirjeldab kõrgema etapi intensiivravi: sa ei liiguta, oled alasti, kehavedelikud voolavad mööda torusid, sõltud ainult teistest inimestest 

Olen korduvalt mõelnud, et kas päriselt tahab n-ö inimene tänavalt teada, millest koosneb kõrgema etapi intensiivravi. Ma tegelikult sügavalt kahtlen. Ei ole oluline, millisele diagnoosile keskendume, oluline on teadmine, et sellises olukorras on inimene oma ihu ja hingega teiste inimeste meelevallas ja sõltuvuses. Kui me ei usalda meedikuid, siis kuidas me saame me anda end nende kätesse?