Kiirtestid peaksid kõigisse koolidesse jõudma nädalavahetuse jooksul 

Tartu Miina Härma Gümnaasiumi direktor Ene Tannberg rääkis ERR-ile, et ei kujuta veel hästi ette, kuidas kiirtestimine uuest nädalast välja hakkab nägema. „Eks see ole paras väljakutse – hakkad tegema midagi, mille kohta pole aimugi, mida teed ja kuidas see välja tuleb.“