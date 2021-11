DR VASSILJEVI NÕUANNE | Kas hormoonravi võis panna karvad kasvama? 

Kui hormoonravi lõpetatud, siis võiks mõni kuu oodata, tavaliselt peaks liigne karvakasv selle ajaga kaduma. Ilmselt kasutati raviks kortikosteroide, nende puhul ajutine karvakasvu suurenemine on üsna tavaline kõrvaltoime, mille eest raviarst oleks võinud hoiatada, et ei tekiks asjatuid kartusi.

Kortikosteroidravi ei tohiks suguhormoone häirida, need kaks on üksteisest üsna kaugel. Kortikosteroidide manustamine võib küll mingil määral mõjutada üldist hormonaalset tasakaalu ning selle kaudu ka suguhormoone, kuid seda üsna vähe ja ainult ajutiselt.

Teine asi, et karvakasvu suurenemisel võib olla ka muid põhjusi ja päris mitmeid, nii et oma raviarstile tasuks see asi ära mainida. Nii igaks juhuks, sest parem karta kui kahetseda.