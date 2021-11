Liina Kersna: kiirtestimise esimene päev läks ladusamalt kui arvasime 

Kersna tunnistas, et peamine kriitika oli see, et teste jõudis koolidesse vähe. „Siiski, kõikides koolides peaksid olema testid olemas. Me viisime koolidesse teste ka nädalavahetusel. Ja kui kooli kontakt ütles, et kedagi ei olnud nädalavahetusel teste vastu võtmas, siis need läksid lähimasse pakiautomaati. Ju siis need koolid ei ole pakiautomaadist veel oma teste ära võtnud,“ rääkis Kersna.

„Euroopas on erinevaid praktikaid. Enamikus koolides, kus testimisi läbi viiakse, on see vabatahtlik. Aga näiteks Austrias ja mõnel Saksamaa liidumaal on see kohustuslik ja need, kes kiirtesti ei tee, on kodus koduõppel. Nii et on erinevaid lähenemisi,“ selgitas minister, miks testimine on vabatahtlik. „Mulle tundub, et on täna ühiskonnas väga palju pingeid ja ma ei tahaks tekitada lisapinget. See on usaldusmeede selleks, et me avastaksime võimalikult kiiresti võimalikud viirusekandjad ja tänane päev näitas, et me tõesti suutsime skriininguga seda ka teha.“