KOROONA ON KÕIKI ÄRA KURNANUD | Psühholoog soovitab valitsusele: „Ärge hirmutage. Inimesed on niigi hirmunud.“ 

Miks on praegu paljud nii vihased ja ärritunud, ühiskond on lõhestunud? „Meil on krooniline stress. Me oleme emotsionaalselt kurnatud, me ei jaksa enam, me oleme kõige peale tigedad ja pahased. Keegi on süüdi selle pärast, et minul on paha olla,“ kirjeldas psühholoog Mare Teichmann „Vikerhommikus“ staadiumi, kuhu me oleme koroonakriisis jõudnud. Mida saaks valitsus teha paremini? Kuidas saaksid inimesed ennast aidata?