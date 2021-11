Teadusnõukoja soovitused uuteks piiranguteks: ka vaktsineeritud lähikontaktsed peavad jääma isolatsiooni, meelelahutusvaldkond tuleks panna osati pausile

„Üks asi, mida on Irja Lutsar ka varem välja öelnud, ja mida kohe kindlasti tahaks rakendada, on see, et ka vaktsineeritud lähikontaksed peaksid jääma karantiini. Kui me vaatame praegu, kust nakkust saadakse ja miks vaktsineeritud inimesed ikkagi ka nakatuvad, siis enamasti on vaktsineeritute puhul tegemist lugudega, kus näiteks laps toob nakkuse koju ja nakatuvad ka vaktsineeritud vanemad,“ põhjendab Fischer.

„Kodus ollakse paratamatult tihedamas lähikontaktis, kui juhuslikult kuskil mujal või ka tööl. Seal see viirusekogus tuleb nii suur, et ta murrab vaktsiini kaitsest läbi ja seetõttu ei ole õige, et inimene, kellel on pereliige nakatunud, läheb järgmine päev tööle,“ tõdeb ta.

Fischeri sõnul soovitab teadusnõukoda ka kaaluda mingi osa meelelahutuse pausilepanekut. „Näiteks üritused, kus ei ole kindlaid istekohti, vaid suuuremad peod ja ürtitused – ka need tuleks ära jätta, sest olukord on haiglates tõesti väga keeruliseks läinud ja nakkuse levikut tuleks pidurdada,“ ütleb ta.

Lisaks tuleks Fischeri sõnul tõhustada olemasolevate meetmete kontrolli, mis eelmisel nädalal kehtestati, näiteks maskikandmise kohustust. „Praegu on koolides testimine ja kehtivad muud piirangud – eks me peame nädala jooksul jälgima, kas me näeme andmetes mingitki mõju juba nendel meetmetel või mitte. Kui seda mõju ikka ei tule, tulevad järgmised otsused,“ hoiatab ta.

Eesti tõusis pühapäeval maailmas koroonaviirusega nakatumise poolest viimase seitsme päeva jooksul esimesele kohale. Kas võib öelda, et kolmanda laine haripunkt on praegu kätte jõudnud, või võib olukord lähinädalatel veelgi hullemaks minna?

„Kui me näeme, kuidas nakatumine on praegu erinevates maakondades, siis Põlvamaa on ikka kole näide – nii kõrget nakatumistaset pole me kusagil varem näinud kui praegu on seal. Kui nüüd peaks teised maakonnad ka nii kõrgele jõudma, siis seda ei taha isegi ette kujutada,“ vastab Fischer. „Siis jäävad haiglas juba inimesed massiliselt ukse taha. Tegelikult siin on jah veel ruumi edasi kasvamiseks, paratamatult ilma midagi tegemata see allapoole minema ei hakka.“

Fischeri sõnul tuleks valitsusel ikkagi kaaluda ka eelmisel nädalal teadusnõukoja poolt antud soovituste kehtestamist.