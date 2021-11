KAS TEADSID? Gripisüst aitab kaitsta ka südant 

Põletik paneb organismi suure pinge alla, mis võib vallandada mitmesuguseid komplikatsioone. Ajakirjas Annals of Internal Medicine avaldatud uuringus töötati läbi 90 000 patsiendi terviseandmed ja leiti, et neist 12% ehk üks kaheksast põdes pärast gripi diagnoosimist raskeid tüsistusi, mille olid vallandanud südameprobleemid. Teadlased tegid kindlaks, et 2010–2018 viirushooaegadel kannatas 11,7 protsenti grippi põdenutest südamepuudulikkuse, isheemiatõve või muu ägeda kardiovaskulaarse haiguse all.