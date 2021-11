HAMBAVAHED PUHTAKS! Need hambaniidid tagavad väga hea tulemuse 

Kui te varem hambaniiti proovinud ei ole, siis võiksite enne sobiva toote valikut apteekriga konsulteerida. Hambaniidid on erinevad: maitsestatud ja maitsestamata, vahatatud ja vahatamata. Üks on teistest natukene erinev hambaniit, mis on juba aplikaatori vahel – see on justkui käepikendus. On ka paisuvaid hambaniite, mis lähevad süljega kokkupuutes suuremaks ning tänu sellele saab nende abil hambakatu hambavahedest paremini välja puhastada.