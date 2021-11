SÜGELEV NAHK POLE TÜHIASI! 5 vaimset ja kehalist põhjust, mis võib selle taga peituda 

Sügelev nahk võib tunduda tühise vaevusena ainult neile, kes pole selle all kannatanud või sellise murega haiget lähedalt näinud. Nahasügelus on enamasti mõne muu haiguse või teguri sümptom, mitte iseseisev haigus. Põhjuseid on väga palju. Kohe nii palju, et õige põhjuse ja lahenduste leidmine võib võtta aega. Sügeluse tegelik põhjus võib märksa tõsisem olla, kui patsienti häiriv nahavaevus.