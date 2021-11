70% täiskasvanud elanikest on saanud vähemalt ühe Covid-19 vastase kaitsesüsti 

Kolmapäevahommikuse seisuga on Eestis vähemalt ühe doosiga Covid-19 vastu vaktsineeritud 70 protsenti täiskasvanud elanikkonnast. Vähemalt ühe kaitsesüsti on saanud 800 038 inimest, neist 763 775 on vaktsineerimiskuur lõpetatud. 56 672 on praeguseks saanud ka vähemalt ühe Covid-19 vaktsiini lisa- või tõhustusdoosi.