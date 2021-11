Pärnu haiglas diagnoositi esimest korda koroonaviirus ka vastsündinul  

Pärnu haigla kommunikatsioonijuht Margit Suhhostavets kinnitab, et olukord haiglas on igati kontrolli all ning koroonapositiivsed ema ja laps on kõigi nõuete kohaselt sünnitusosakonnas isoleeritud ning nendega kokkupuutel rakendab haigla personal kõiki ettevaatusabinõusid. Beebi koroonapositiivsus selgus rutiinse testimise käigus — nimelt võetaks proov kõigilt koroonapositiivsete sünnitajate lastelt.