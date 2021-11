ÄRA RIKU SOOLESTIKKU! Toitumisterapeut: „ Liiga palju süüakse liha ja halbu rasvu ning liiga vähe kiudaineid." 

See ei tule kellelegi üllatusena, et stress võib tekitada kõhumuresid, ent et asi võib olla ka risti vastupidi, on paljudele ootamatu. Uued uuringud seda aga tõesti näitavad: seedehäired, mis põhjustatud tasakaalust väljas soolestikust, põhjustavad sageli probleeme vaimse tervisega.