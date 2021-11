Naine, kes annab vaimse tervise esmaabi: „Palju kurdetakse üksildust. Inimesed tunnevad, et nad pole olulised. Paljude enesehinnang on äärmiselt madal.“

Suur probleem on, et psühholoogide juurde peab abivajaja aega ootama kaua. Nii tundis Hannele, kes igapäevaselt töötab teatris, et tema loomulikust kuulamisoskusest võib nii mõnelegi kasu olla. Ta läbis koolituse ja on nüüd muredega hädas olijaile vaimse tervise esmaabi vabatahtlikuna olemas.