Kiirtestimise käigus said koolides sel nädalal positiivse koroonatesti vastuse 799 õpilast ja 102 koolitöötajat

Haridus- ja teadusministeeriumi küsitlusele vastas 431 kooli üle Eesti ehk 83,4% kõigist üldhariduskoolidest. Tagasisidet andnud koolides said positiivse kiirtesti vastuse 799 õpilast ja 102 koolitöötajat. Tuleb siis arvestada, et 20% koolide kohta ministeerium infot ei oma, nii et see pole tervikpilt. Keskmiselt sai koolides positiivse kiirtesti tulemuse kaks õpilast. Ühtegi positiivset testitulemust ei olnud 184 koolis.

Minister rõhutas, et regulaarne kiirtestimine võimaldab hoida koolid avatuna ning lubab õppetööl toimuda kõigile ohutus keskkonnas. „Koolid andsid testimisele üldiselt positiivset tagasisidet. Meie küsitluse järgi ei olnud 58 koolis ühtegi kiirtestist keeldujat, keskmiselt keeldus koolides testimisest 8% õpilastest,“ selgitas minister. „Samuti toodi välja, et kui algul oligi testimisega seotud ärevust ja segadust palju, siis tegelikult läks testimine iga korraga sujuvamaks ja kiiremaks ning tagasisides ütlesid koolid, et kiirtestimisega peaks jätkama.“ Ministri sõnul väärtustavad koolid ka võimalust korraldada testimist kodudes.

Novembrist võeti koolides kasutusele antigeeni kiirtestid, mida tegid lapsed ise ninasõõrme eesosast õpetaja juhendamisel. Haridus- ja Teadusministeerium saatis reedel kõigile Eesti üldhariduskoolidele küsimused, et selgitada, kuidas esimene testimisnädal möödus.

Küsitluse tulemusel selgus, et keskmiselt testiti koolides 77% kõigist õpilastest ja 88% töötajatest. Kõige vähem toimus testimisi Ida-Virumaal ja Pärnumaal, kus paljud koolid on distantsõppel. Suurim testitud õpilaste osakaal oli Saaremaa, Tartumaa ja Jõgevamaa koolides.

Ühtegi testimist ei toimunud küsimustikule vastanud koolidest kaheksas koolis (2% vastanutest) – peamiselt on tegemist Pärnumaa koolidega. Ühe korra toimus testimine 19 koolis (4%), kaks korda 158 koolis (37%), kolm korda 243 koolis (56%) ja rohkem kui kolm korda kolmes koolis.

Mitme kooli puhul erines testimiskordade arv kooliastmete lõikes või testiti näiteks õpilasi kolm korda ja töötajaid kaks korda. Koolides, kus testiti õpilasi enam kui kolm korda, tehti lisatestimisi õppekäigule läinud õpilastele. Andmed hõlmavad nii koolis kui ka kodudes toimunud testimisi ning põhinevad koolide poolt täidetud küsimustiku vastustel.

Haridus- ja teadusministeerium jätkab senise testimismudeliga veel järgmisel nädalal ning seejärel otsustatakse edasine kiirtestimise korraldus vastavalt olukorrale.