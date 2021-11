Eestis on koroonaviirusega nakatunud 23 000 vaktsineeritut 

Pandeemia juhtfiguurid ning tervishoiutöötajad on kogu pandeemia vältel rääkinud, et vaktsineerimine on vajalik, kuna see hoiab ära raske haigestumise, haiglaravile sattumise ja kõrge suremuse. Seda on statistikast ka näha.

Terviseameti pressiesindaja Kirsi Pruudel rääkis ERR-ile, et valdavalt kõik vaktsineeritud surnud on raskete kaasuvate haigustega ja kõrges eas. „Nende immuunsus on kaasuvate haiguste tõttu nõrgenenud ning vaktsiin ei suuda saavutada oma loodetud efektiivsust,“ lausus Pruudel.