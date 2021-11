LÕPUTU VÕITLUS TUULEVESKITEGA | Kopsukliiniku õde: „Praegune olukord teeb kurvaks ja tekitab jõuetusetunde.“ 

Tartu Ülikooli Kliinikumi kopsukliiniku õde Siiri Puru on näinud ka selliseid inimesi, kes ei uskunud, et koroona võiks neid üldse tabada ja et haigus kulgeb nii raskelt. Aga praegu tegeleb ta just nendega, kelle ravi kestab pikemalt ehk üle kümne päeva. See ei ole kerge teekond. „Enamasti on sellised patsiendid isolatsioonist vabad, kuid nad pole veel terveks saanud ning vajavad jätkuvat haiglaravi,“ kirjeldab õde. Patsiendid võivad olla läbinud ka kolmanda astme intensiivravi – aga nad vajavad ikka veel lisahapnikku.