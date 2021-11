TRIAAŽ KOPUTAB UKSELE | Arst: „Kui oleme olukorras, et meil on üks ressurss, aga kaks patsienti, siis pole midagi teha – me peame valima.“

Arstid hoiatavad, et meid võib oodata ees ränk olukord, kus tuleb hakata patsiente valima – keda ravida, keda mitte. Triaaž. Peale koroonahaigete vajavad ravi ka teised patsiendid. „See ongi see, millest me püüame praegu rääkida,“ kõneles arstide liidu eetikakomitee esimees Katrin Elmet Vikerraadio saates „Uudis+“. „Meil on raske sellest rääkida. Aga kui me oleme olukorras, et meil on üks ressurss ja kaks patsienti, siis ei ole midagi teha – me peame valima.“