PITSIKE VIINA VIIRUSHAIGUSE RAVIKS? Kangema kraami asemel on abi hoopis sellest joogist! 

„Võrreldes eelmise aastaga, on sel sügistalvisel hooajal tunduvalt rohkem viirushaigusi liikvel. Väga ägedalt on pead tõstnud rinoviirused ja inimestel on tekkinud nohu tüsistused. Samuti on liikvel köha põhjustavaid viiruseid,“ loetleb Lehari.