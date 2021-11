VIDEO | Härma: terviseamet soovitab detsembriks kavandatud üritused edasi lükata, aga uusi piiranguid ei planeeri

"Haigestumise trend on pöördunud langusesse, mis annab lootust, et kuue-seitsme nädala pärast on haiglates olukord parem. Langustrend on kõige enam näha Tallinnas ja Harjumaal," rääkis Mari-Anne Härma.

Haiglapatsientide arv on Härma sõnul jäänud stabiilselt 600 ringi. „Tavaliselt stabiliseerub haiglas viibivate patsientide arv kuskil kahe nädala pärast pärast langustrendi algust. Piirangute leevendamise arutelud peaksid algama siis kui haiglaravi koormus on langenud 200 patsiendini.“

Seega soovitab terviseamet detsembriks planeeritud üritused edasi lükata ja uusi mitte korraldada. Uusi piiranguid terviseamet kehtestada ei soovita.

Härma kinnitas, et terviseamet jätkab raskeks stsenaariumiks valmistumist, kui see olukord peaks kätte ikkagi jõudma. Jätkatakse ka parameedikute kaasamist kaitseväest.

Tervise- ja tööminister Tanel Kiik tõdes, et Euroopa Liidus käivad koroonaravimi müügiloa taotlused. „Täna veel ühtegi ravimi- ja müügiluba ei ole, aga anname endast parima, et kui Covid-19 ravim saab EL ravimiameti loa, siis me toome selle Eestisse.“

Ravimiameti bioloogiliste preparaatide osakonna juhataja Triin Suvi selgitas, et hindamisel on kaks gruppi ravimeid: ühed töötavad viiruse vastu ja teine grupp ravimeid on mõeldud põletuslike protsesside vaigistamiseks.