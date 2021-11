SILMAD VAJAVAD KAITSET! Viis põhjust, miks ka külmal ajal on tarvis päikseprille  

On sul vahel nii olnud, et lähed ilusal talvepäeval õue ega saa ereda päikesekiirguse tõttu isegi silmi avada? Sellise ilmaga väsivad silmad ka autot juhtides pimestavast kiirgusest. Lühinägelikud inimesed ei saa ka ereda valgusega kasutada tavalisi päikeseprille, sest nad ei näe kaugeid objekte. Ega sa ei kanna ometi mitut paari prille üksteise otsas? Silmadele on ohutumad kindlasti optilised päikeseprillid.