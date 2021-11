AstraZeneca ja Jansseni vaktsiini puhul soovitatakse tõhustusdoosi alates viie kuu möödumisest esmasest kuurist 

„Eksperdid leidsid, et AstraZeneca ja Jansseni COVID-19 vaktsiinide puhul on esmase vaktsineerimiskuuri ja tõhustusdoosi vahelise intervalli lühendamine viiele kuule põhjendatud, kuna nende vaktsiinide efektiivsus väheneb ajas kiiremini,“ ütles riikliku immunoprofülaktika ekspertkomisjoni liige dr Marje Oona. „Esmasest vaktsineerimiskuurist viie kuu möödumisel võib manustada tõhustusdoosi ka juhul, kui vaktsineerimiskuuri üks doosidest on tehtud AstraZeneca vaktsiiniga. Kindlasti vajavad tõhustusdoosi kõik vanemaealised ja COVID-19 riskirühma kuuluvad inimesed.“