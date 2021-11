KIUS JA AHISTAMINE? Selliste asjadega pole töö juures vaja küll leppida! 

Viimastel aastatel on silma torganud üha enam intsidente, kus ülemus-alluvussuhetes tuleb ette ahistamist või kiusu. Psühholoog Karmen Maikalu sõnul ei tähenda see, et väärkohtlemise juhtumid töökollektiivis on kasvanud, vaid pigem osatakse neid olukordi rohkem märgata ja teadvustatakse, et selline käitumine ei ole vastuvõetav. „See, millega varem lepiti kui paratamatusega, on nüüd saanud tauniva hinnangu. Seetõttu räägitakse sellest ka üha rohkem ning taolisi intsidente tuleb enam ka päevavalgele,“ ütleb Maikalu.