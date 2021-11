Kiik: vaktsiinikahjude hüvitamise fond saab teoks 

„Meie inimestele pakutavate ravimite kvaliteet ja ohutus on väga kõrgel tasemel ning vaktsineerimine päästab elusid. Paraku esineb iga ravimi puhul üksikuid juhtumeid, kus nendega kaasneb negatiivne kõrvalmõju, mida ei ole võimalik ette ennustada – see sõltub inimese organismi eripärast, kaasuvatest haigustest ja muudest teguritest. Seetõttu esitasin täna valitsuskabinetile omapoolsed ettepanekud vaktsiinikahjude fondi loomiseks,“ seletas Kiik.

Eestis praegu kehtiv tootjavastutuse süsteem näeb ette, et vaktsineerimisel võimalikku kahju saanud inimestel on õigus esitada kahju hüvitamise nõue otse ravimitootjale. Covid-19 vaktsiinide puhul on vaktsiinitootjal kohustus teavitada sotsiaalministeeriumi kahjunõude esitamisest ja kaasata ka Eesti riik selle kahjunõude lahendamisse. „Vaktsiinikahjude fondi loomise eesmärk on muuta väga harva esinevate tõsiste tervisekahjustuste korral inimesele hüvitise saamine märksa lihtsamaks,“ ütles Kiik.