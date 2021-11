UURING: reovee koroonaviirusesisaldus on kõrge, Kagu-Eestis on viirust rohkem kui mujal 

Nädala jooksul kogutud proovide analüüsitulemusi kajastav kaart on muutunud eelmise nädalaga võrreldes mõnevõrra heledamaks. Uuringu juhi, Tartu Ülikooli antimikroobsete ainete tehnoloogia professori Tanel Tensoni sõnul on see muutus siiski üsna piiripealne. „Saame pidada heaks märgiks seda, et nädalaga pole väga suure viirusekogusega asulaid juurde tulnud. Seda, kas hakkame nägema viirusekoguse kahanemist, näitab järgmine nädal. Kas trend jääb püsima, võime hinnata 2–4 nädala pärast,“ rääkis Tenson.