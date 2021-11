HAIGUS ON VAJA VARAKULT AVASTADA! Professor: „Teist tüüpi diabeedi algus on hiiliv ja enamasti ilma sümptomiteta.“

Diabeedi kohta öeldakse sageli, et see on salakaval haigus. „Teist tüüpi diabeedi algus on hiiliv ja enamasti ilma sümptomiteta,“ ütleb endokrinoloog professor Vallo Volke. Kuid mida varem haigusele jälile saada, seda lihtsam on seda ravida ja seda suuremat mõju avaldavad ka elustiilimuutused.