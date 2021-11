Erakordne juhtum: 11aastane tüdruk ujus Itaalias kuumaveeallikas ja sai gonorröa 

Tüdruk oli Itaalias puhkusereisil oma perekonnaga, ema, isa ja vanema õega. Nad käisid ujumas Pantelleria saare vulkaanilises järves nimega Specchio di Venere ehk „Veenuse peegel“. Ta ujus 20 cm sügavuses termaalbasseinis oma isaga, samal ajal kui tema ema ja õde läksid teise basseini. Kaks päeva hiljem kurtis tüdruk, et ta tunneb intiimpiirkonnas valulikku põletustunnet. See on tavapärane sümptom sugulisel teel levivate haiguste puhul.