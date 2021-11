IGAL SÜGISEL HAIGUSEGA SIRULI? Noor naine leidis üles põhjused, mis nõrgestavad immuunsüsteemi 

„Terve inimene haigestub lihtsamatesse külmetus- ja viirushaigustesse harvemini või põeb need suure tõenäosusega kergemini läbi,“ tõdeb SYNLABi laboriarst dr Irina Utenko. Tema soovitusel peaks tervise korrapärase hindamise kindlasti ette võtma need, kes põevad sageli viirushaigusi, kellel on pikaajaline stress ja magamatus, üle- või alakaal ja ainevahetushäired. Ent neilgi, kes on rangelt taimetoitlased või teevad intensiivselt trenni.