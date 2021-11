NEUROLOOG MIGREENIST: see esineb sageli koos vaimse tervise häiretega 

„Sagedamini tuleb selle haigusega koos ette depressiooni, bipolaarset häiret või ärevushäiret. Depressiooni esinemist suurendab migreen lausa kaks ja pool korda võrreldes nendega, kel peavalusid pole. Auraga migreeni patsientidel esineb depressiivsust rohkem kui aurata migreeni all kannatajatel. Paraku on patsiendid depressioonist rääkides sageli üsna tõrksad ega taha neuroloogiga neid asju arutada. Patsient on aga üks tervik ja arstile on oluline teada erinevaid asjaolusid muude terviseprobleemide, elustiili ja sümptomite kohta. Nii on suurem tõenäosus leida just see ravi, mis konkreetset patsienti kõige paremini aitab,“ julgustab neuroloog kõikidest muredest rääkima.