„Kust ma selle viiruse sain? Ma pole ju kuskil käinud!“ Arst selgitab, kuidas see on võimalik 

„Päris iga kord ei saa sellele tõesti jälile,“ kinnitab Tabasalu perearst Piret Rospu nakatumise allika kohta. „Nii tavaliste viiruste kui ka Covidiga on meil olnud peresid, kus kõik on kodused, võib-olla isa käib korra nädalas poes ja siis ikka tekivad köha-nohu-palavik või Covid,“ selgitab perearst. „Kahjuks neid ma-ei käi-ju-kuskil-koroonahaigeid on meile ikka sattunud ka. Võimalik, et poes käinud pereliige ise on asümptomaatiline kandja ja teised saavad tema käest nakkuse.