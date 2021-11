Kersna kiirtestihankest riigikogu erikomisjoni ees: kui selgub, et tegime midagi valesti, tuleb selle eest vastutada 

Komisjoni esimehe Urmas Reinsalu sõnul võttis komisjon haridus- ja teadusminister Liina Kersna esitatud informatsiooni teadmiseks. „Pidasime komisjonis oluliseks, et koolides leiab aset kiirtestimine ja et kasutatavad testid vastaksid spetsifikatsioonile. See tähendab, et koolides oleksid enesetestimiseks mõeldud testid,“ ütles Reinsalu.

Istungil andsid komisjonile selgitusi haridus- ja teadusminister Liina Kersna ning terviseameti esindaja. Minister selgitas, et valitsuse raamhange testide soetamiseks on sotsiaalministeeriumi haldusalas ja esialgu loodeti, et õpilaste testimisteks vajalikud kiirtestid on võimalik saada olemasoleva raamhanke sees. 25. oktoobril aga selgus, et raamhanke sees ei saanud ettevõte teste tarnida ja 26. oktoobril andis valitsus kiirtestide soetamise ülesande Haridus- ja Teadusministeeriumile. 28. oktoobril eraldas valitsus testide ostmiseks reservist 7,5 miljonit eurot. Ostetud kiirteste jagub koolides skriiningu läbiviimiseks aasta lõpuni.

Minister Kersna kinnitas komisjonile, et nad ei teinud midagi teadlikult valesti ja püüdsid käituda seadusekuulekalt. Ta lisas, et kui selgub, et midagi on valesti tehtud, siis tuleb selle eest vastutada.

Erikomisjon otsustas seoses kooliõpilaste testimise läbiviimisega esitada täiendavad küsimused ka peaminister Kaja Kallasele. Komisjoni huvitab, kelle vastutusalas oli koolides testimise ja viirusetõrje korraldamine ning mis tingis vajaduse hankida testid ühelt pakkujalt ja miks ei peetud vajalikuks üldises korras hanke korraldamist.

Õhtuleht kirjutas novembri alguses, et haridusministeerium tegi tavatu sammu, kui sõlmis enam kui viie miljoni euro suuruse lepingu avalikku hanget välja kuulutamata. Ja ehkki tehingu läbirääkimistest kõrvale jäetud ettevõtted lubavad asja vaidlustada, pole sel sisuliselt mingit mõtet.