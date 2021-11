VAKTSINEERITUD, AGA IKKA KOROONAS? Teadlane toob välja olulised seigad, mis soodustavad viirusega nakatumist 

Foto: Vida Press

Kui vaktsineeritud inimene nakatub koroonaviirusega, siis kas see tähendab, et vaktsiin ei toiminud tema peal? „Nakatumisel osutuvad tähtsaks mitu erinevat asjaolu, seega ei tohiks vaktsineeritud nakatunu kohe karta, et vaktsiin tema peal ei toiminud,“ selgitab funktsionaalse genoomika teadur Erik Abner.